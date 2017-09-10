Боксер Джошуа хочет провести бой в Африке и повторить достижения Али

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«Я бы хотел провести бой, который буду вспоминать, когда я стану старым. Я хотел устроить бой в Африке. Мохаммед Али был тем человеком, который ставил рекорды и задавал тренды. Думаю, было бы здорово повторить это», — сказал Джошуа.

Легендарный бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом состоялся 30 октября 1974 года в Конго.

Джошуа является Действующим чемпионом мира по боксу по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO).