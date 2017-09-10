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https://sport.mail.ru/news/boxing/30959564/
10 сентября 2017, 20:57 | Бокс | Газета.Ру

Боксер Джошуа хочет провести бой в Африке и повторить достижения Али

Боксер Энтони Джошуа заявил, что хотел бы устроить бой в Африке, сообщает Daily Star.

Боксер <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> заявил что хотел бы устроить бой в Африке сообщает Daily <span class=error>Star</span>. Увеличить
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«Я бы хотел провести бой, который буду вспоминать, когда я стану старым. Я хотел устроить бой в Африке. Мохаммед Али был тем человеком, который ставил рекорды и задавал тренды. Думаю, было бы здорово повторить это», — сказал Джошуа.

Легендарный бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом состоялся 30 октября 1974 года в Конго.

Джошуа является Действующим чемпионом мира по боксу по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO).
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