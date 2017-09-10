Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30959023/
10 сентября 2017, 19:39 | Бокс | ТАСС

Призер ОИ Очигава вошла в тренерский совет Федерации бокса России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Софья Очигава вошла в тренерский совет Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Как ранее сообщал ТАСС, 30-летняя Очигава завершила карьеру спортсменки и стала тренером.

«Софья — большая умничка. Она уже у нас в федерации, вела мероприятие на Дне бокса. Также она будет принимать участие в тренерском совете по женскому направлению, еще она состоит в совете чемпионов. Спортивная карьера у нее завершилась, теперь будет административная», — сказал Кремлев.

Очигава, помимо серебра Олимпиады-2012, также дважды завоевывала золото, и по одному раз серебро и бронзу чемпионатов мира. Еще россиянка трижды выигрывала чемпионат Европы.

Спортсменка перешла в профессиональный бокс в 2016 году и одержала две победы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Очигава после завершения карьеры стала тренером

Очигава после завершения карьеры стала тренером

МОСКВА, 10 сентября. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по боксу Софья Очигава после завершения карьеры стала тренером. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки, олимпийский чемпион Вячеслав Яновский.
Еще 7 новостей  Все новости

Ничья сродни победе: "Динамо" с "Зенитом" разошлись миром в матче РФПЛ

Российские стрелки завоевали золото чемпионата мира в смешанном командном ските

Горшков: российские фигуристы плодотворно поработали на прокатах сборной в Сочи

Призер ОИ Очигава вошла в тренерский совет Федерации бокса России