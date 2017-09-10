Призер ОИ Очигава вошла в тренерский совет Федерации бокса России
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Софья Очигава вошла в тренерский совет Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
Как ранее сообщал ТАСС, 30-летняя Очигава завершила карьеру спортсменки и стала тренером.
«Софья — большая умничка. Она уже у нас в федерации, вела мероприятие на Дне бокса. Также она будет принимать участие в тренерском совете по женскому направлению, еще она состоит в совете чемпионов. Спортивная карьера у нее завершилась, теперь будет административная», — сказал Кремлев.
Очигава, помимо серебра Олимпиады-2012, также дважды завоевывала золото, и по одному раз серебро и бронзу чемпионатов мира. Еще россиянка трижды выигрывала чемпионат Европы.
Спортсменка перешла в профессиональный бокс в 2016 году и одержала две победы.
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