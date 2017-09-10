Очигава после завершения карьеры стала тренером

Как ранее сообщал ТАСС, Очигава завершила карьеру спортсменки.

«Она уходит в тренерскую работу и правильно делает. Есть время заката. Она уже работает тренером, хочется, чтобы она показала результат на этом поприще», — сказал он.

Очигава также дважды становилась чемпионкой мира, а также выигрывала серебро и бронзу мирового первенства бронзу мировых первенств. Россиянка также трижды выигрывала чемпионат Европы.

Спортсменка перешла в профессиональный бокс в 2016 году и одержала две победы.