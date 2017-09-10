Серебряный призер ОИ-2012 Очигава завершила боксерскую карьеру

«Она официально завершила карьеру. Для этого решения было много причин, она хочет проявить себя на тренерской работе», — сказал Завилейский.

Очигава дважды становилась чемпионкой мира, а также выигрывала серебро и бронзу мировых первенств. Россиянка также трижды выигрывала чемпионат Европы.

Спортсменка перешла в профессиональный бокс в 2016 году и одержала две победы.