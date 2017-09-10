Ковалев спустился с Афона на ринг

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Сергей Ковалев еще не так давно обладал титулами чемпиона мира по боксу сразу по трем версиям — WBA, IBF и WBO. Но его противостояние с американцем Андре Уордом стало причиной серьезного кризиса и едва не заставило россиянина повесить перчатки на гвоздь. После двух подряд спорных поражений от Уорда будущее российского боксера стало более чем туманным. Их последний бой состоялся 17 июня, а в конце августа Ковалев выступил с неоднозначным заявлением, в котором не исключил варианта завершения карьеры.

«Я веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет.

Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры, — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

На этом проблемы Ковалева не закончились. Незадолго до объявления соперника россиянина его бывший тренер Джон Дэвид Джексон выступил с резкой критикой в сторону своего бывшего подопечного.

«Все русские, кого я тренировал, были отличными ребятами. Кроме него. Ковалев хочет, чтобы все было только для него. Он настоящий эгоист. Ненавижу сплетни, но и молчать не могу. Мне давно шептали: да уйди ты уже от него наконец! Но я оставался верен компании Main Event и менеджеру Эгису Климасу, которые всегда были добры ко мне. Они следили за тем, чтобы я получил гонорар за работу в полном объеме. Потому что Ковалев не хотел платить и постоянно требовал урезать мое жалование.

Боюсь, он выставляет всю русскую нацию в негативном свете, портит имидж своего народа, — заявил Джексон 7 сентября на радиостанции ATG Radio.

Правда, ранее появлялись слухи, что сам Джексон обращался к команде Уорда еще до боя, предлагая за вознаграждение выдать секреты подготовки Ковалева. Джексон, в свою очередь, отвергает все обвинения.

Любопытно, что не прошло и недели после второго поражения от Уорда, как в СМИ поползли слухи о разрыве отношений боксера с тренером, и наставник непобедимого казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес объявил о готовности возобновить сотрудничество с Ковалевым. К слову, под руководством Санчеса россиянин провел восемь боев с 2010 по 2012 годы и все их выиграл. Однако расставание с тренером, как и ныне с Джексоном, получило скандальный оттенок.

В своей автобиографической книге «На грани» россиянин называл Санчеса дилетантом, который «как боксеру ничего ему не дал».

Тем не менее, специалист не держит зла на Ковалева и готов ему помочь в подготовке к бою с Шабранским.

На сегодняшний день Ковалев продолжает работать с компанией Main Event, чья глава Кэти Дува и объявила о предстоящем поединке с украинцем в Нью-Йорке.

«Мэдисон Сквер Гарден» — идеальное место для Сергея, чтобы начать новую главу в своей карьере. Он должен выйти и напомнить людям, за что так любят Крушителя.

Сергей — отличный боец, за которым интересно наблюдать на ринге, и именно это увидят зрители 25 ноября, — передает слова Дувы BoxingScene.

Последнее время Ковалев проводил не в боксерском зале, а в путешествиях. Он побывал в Греции, дошел до Афона и посетил монастыри всемирно известно полуострова, а также поднялся на одноименную Святую Гору.

Вернувшись в США, спортсмен поделился своим паломническим опытом и объявил о готовности выйти на ринг.

«Я многому научился в своих боях с Уордом. Поражения и невзгоды делают вас сильнее, а также показывают, кто ваши настоящие друзья.

Мне кажется, я очистил свою жизнь и готов начать ее новую главу.

Очень рад вернуться на ринг и провести первый свой поединок на «Мэдисон Сквер Гарден». Сосредоточен на будущем и назад не оглядываюсь, — заявил Сергей.

Ковалев провел на профессиональном ринге 33 боя, одержал 30 побед (26 досрочно), одну схватку завершил вничью и потерпел два поражения — от Уорда.

Его соперник очень опасен — уроженец Житомира Шабранский также надеется в Нью-Йорке перезапустить собственную карьеру. Клиент известной компании титулованного Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions провел 20 боев, одержал 19 побед (16 — нокаутом) и потерпел лишь одно поражение.

Правда, единственная неудача в профессионалах едва не поставила крест на карьере Шабранского.

В декабре прошлого года в бою за вакантный титул WBC кубинец Салливан Баррера жестоко нокаутировал украинца. После этого Шабранский провел два боя, которые выиграл досрочно. В августе этого года боксер нокаутировал в седьмом раунде американца Тодда Мэя.

Предстоящий бой с Ковалевым станет первым для Шабранского 12-раундовым. Победа может вознести его высоко в рейтинге и выведет его репутацию на новый уровень.

«Я ждал такого боя долгое время. Я воспользуюсь этим шансом, чтобы показать всем свои способности и свой уровень.

Я с тренером очень много работаю над передвижением в ринге и защитой. Учитывая же еще и мою мощь, всего этого должно хватить, чтобы нанести поражение такому классному сопернику, как Сергей Ковалев. Я буду горд представлять в этом бою Украину и США, — заявил Шабранский.

Украинский боксер перешел в профессионалы в возрасте 25 лет, и не добился особых успехов на любительском ринге в международных соревнованиях. Однако он принимал участие в Полупрофессиональной боксерской лиге, где однажды отметился громкой победой над ирландцем Кеннетом Иганом — серебряным призером Олимпиады-2008 в Пекине.