Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30957654/
10 сентября 2017, 18:48 | Бокс | Чемпионат.com

Комментатор Лампли: Возможно, в следующий раз Мейвезер подерётся с женщиной

Известный комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли, выразил сомнение в том, что Флойд Мейвезер по-настоящему завершил карьеру.

Известный комментатор телеканала HBO Джим <span class=error>Лэмпли</span> выразил сомнение в том что <span class=error>Флойд</span> Мейвезер <nobr>по-настоящему</nobr> завершил карьеру. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По мнению эксперта, американец может вернуться вновь для очередного денежного боя.

«Я не видел бой Мейвезера и Макгрегора, я видел только остановку боя и статистику ударов. Этого было достаточно, чтобы понять, что произошло на ринге. Думаю, Флойд сделал великолепную работу, а любители MMA смотрели и думали, «о, Макгрегор выиграл первые раунды».

Честно говоря, я удивлён, как много экспертов всерьёз восприняли слова Мейвезара о том, что он завершит карьеру. Зачем ему завершать карьеру, если он может зарабатывать такие деньги так легко. Возможно, в следующий раз он подерётся с женщиной.

Что касается боя Мейвезер — Макгрегор, то он будет скоро забыт. Вскоре нас ждут действительно яркие поединки, — цитирует Лампли BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп