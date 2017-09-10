Комментатор Лампли: Возможно, в следующий раз Мейвезер подерётся с женщиной

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По мнению эксперта, американец может вернуться вновь для очередного денежного боя.

«Я не видел бой Мейвезера и Макгрегора, я видел только остановку боя и статистику ударов. Этого было достаточно, чтобы понять, что произошло на ринге. Думаю, Флойд сделал великолепную работу, а любители MMA смотрели и думали, «о, Макгрегор выиграл первые раунды».

Честно говоря, я удивлён, как много экспертов всерьёз восприняли слова Мейвезара о том, что он завершит карьеру. Зачем ему завершать карьеру, если он может зарабатывать такие деньги так легко. Возможно, в следующий раз он подерётся с женщиной.

Что касается боя Мейвезер — Макгрегор, то он будет скоро забыт. Вскоре нас ждут действительно яркие поединки, — цитирует Лампли BoxingScene.