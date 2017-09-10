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https://sport.mail.ru/news/boxing/30955769/
10 сентября 2017, 13:09 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина: Бой Альвареса с Чавесом придал нам уверенности

Будущий соперник GGG не смог нокаутировать соотечественника и победил того по очкам.

Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), заявил, что поединок Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) вселил уверенность в его казахстанского подопечного перед встречей с мексиканцем.

Бой «Канело» с Чавесом-младшим состоялся в мае этого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Поединок выдался неконкурентным и завершился разгромной победой Альвареса со счетом по раундам 12−0 на всех трех судейских карточках.

«То, что Геннадий провел 12 раундов с Джейкобсом — отлично. Он доказал, что способен провести полный бой с топовым боксером. Если бы он нокаутировал Дэниэла, то менеджеры «Канело» не согласились бы на бой с нами.

А теперь давайте поговорим о предыдущем поединке Альвареса. Чавес дрался с ним в весе, в котором не выступал пять лет, он был абсолютно измотан. У меня не вызывает сомнений, что Головкин бы нокаутировал такого Чавеса. Так что просмотр боя Альвареса с Чавесом придал нам много уверенности, — цитирует Санчеса ESPN.

Ранее сам Головкин заявил, что если бы нокаутировал Джейкобса, то вряд ли бы заполучил бой с Альваресом. Казахстанец добавил, что получил бесценный опыт от проведенных 12 раундов против американца.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября также на T-Mobile Arena. На кону будут стоять титулы казахстанца, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца, а также специальный пояс от WBC.
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