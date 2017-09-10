Тренер Головкина: Бой Альвареса с Чавесом придал нам уверенности
Будущий соперник GGG не смог нокаутировать соотечественника и победил того по очкам.
Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), заявил, что поединок Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) с Хулио Сезаром
Бой «Канело» с
«То, что Геннадий провел 12 раундов с Джейкобсом — отлично. Он доказал, что способен провести полный бой с топовым боксером. Если бы он нокаутировал Дэниэла, то менеджеры «Канело» не согласились бы на бой с нами.
А теперь давайте поговорим о предыдущем поединке Альвареса. Чавес дрался с ним в весе, в котором не выступал пять лет, он был абсолютно измотан. У меня не вызывает сомнений, что Головкин бы нокаутировал такого Чавеса. Так что просмотр боя Альвареса с Чавесом придал нам много уверенности, — цитирует Санчеса ESPN.
Ранее сам Головкин заявил, что если бы нокаутировал Джейкобса, то вряд ли бы заполучил бой с Альваресом. Казахстанец добавил, что получил бесценный опыт от проведенных 12 раундов против американца.
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября также на
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