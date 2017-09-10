Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30955253/
10 сентября 2017, 13:12 | Бокс | Sports.kz

Кук поблагодарил Казахстан и пообещал вернуться еще сильнее

Канадский боксер Брэндон Кук (18−0, 11 КО) прокомментировал поражение от казахстанца Каната Ислама (25−0, 20 КО), сообщает Sports.kz.

«Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые помогли мне добраться туда, где я нахожусь сегодня. Вчера всё пошло совсем не так, как мы планировали, но самое главное, что я в порядке. Я ненавижу проигрывать, но такое случается. Я поставил на кон всё и проиграл. Но я вернусь еще сильнее и не позволю таким вещам сломить меня! Спасибо Казахстану за эту удивительную поездку. До следующего раза!» — написал Кук в Instagram.

Напомним, Ислам победил Кука техническим нокаутом в девятом раунде в рамках вечера бокса в Астане.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
10 сентября

Как Санчес за день изменил свое отношение к Головкину

Канат Ислам нокаутировал Брэндона Кука в девятом раунде

«Чоколатито» назвал фаворита в бою Головкин - Альварес