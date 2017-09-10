Кук поблагодарил Казахстан и пообещал вернуться еще сильнее

«Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые помогли мне добраться туда, где я нахожусь сегодня. Вчера всё пошло совсем не так, как мы планировали, но самое главное, что я в порядке. Я ненавижу проигрывать, но такое случается. Я поставил на кон всё и проиграл. Но я вернусь еще сильнее и не позволю таким вещам сломить меня! Спасибо Казахстану за эту удивительную поездку. До следующего раза!» — написал Кук в Instagram.



Напомним, Ислам победил Кука техническим нокаутом в девятом раунде в рамках вечера бокса в Астане.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY2Jf3CA5L2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I have to thank all these people right here getting me to where I am today. Last night didn't go the way we planned but the main part is I'm ok ?. I really hate losing but it happens. I put everything on the line yesterday and came out short. Have to thanks MIKEY G, @gordmcphail @tyler_buxton @carlosphilipejr and @peterchatterton for coming along for this amazing trip and doing everything they did for me. We will come back stronger and I won't let this bring me down. Also @onelife_meals for always hooking me up with countless meals the last 3 years in a row. My body wouldn't be the same without the right nutrition. @kimtilden and her mom for also helping me with my diet and cooking all that chicken for us to take over here. @yarmopova for taking care off all my shirts while I was gone and being so great about everything. @areyougameyet and @ajaxboxingclub for making sure I have the right training facility for me and my team to get ready for the big fight. All my sparring partners for helping me great ready for this big fight especially @_steverolls .All my family/Friends and fans for supporting me from day 1 and leaving all these great messages. @jpragg6 and David Blair for helping me with my injuries threw training camp. I really do appreciate all the love in ?????? and everywhere else. I just woke up and on the way to the airport. Thank you Kazakhstan for the amazing trip. Until next time ??, have a great day ?. #boxing #TeamCook #brandonbadboycook #canada #toronto #kazakhstan #CookvsIslam</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Brandon Cook (@badboycook13) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-10T03:51:41+00:00">Сен 9 2017 в 8:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>