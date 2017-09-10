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https://sport.mail.ru/news/boxing/30953734/
10 сентября 2017, 10:05 | Бокс | Lenta.Ru

Украинец Усик нокаутировал немца Хука

Украинский боксер Александр Усик победил немца Марко Хука. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Берлине и завершился победой уроженца Симферополя техническим нокаутом в 10-м раунде. Таким образом, 30-летний украинец защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Этот бой стал первым четвертьфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии. Усик обеспечил себе место в полуфинале. Его соперник определится 30 сентября, когда встретятся Майрис Бриедис (Латвия) и Майк Перес (Куба). В других четвертьфиналах сойдутся Дмитрий Кудряшов (Россия) и Юниэр Дортикос (Куба), а также Мурат Гассиев (Россия) и Кшиштоф Володарчик (Польша).

На счету Усика 13 побед в 13 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом). Хук потерпел пятое поражение при одной ничьей и 40 победах (27 нокаутом).
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