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https://sport.mail.ru/news/boxing/30951665/
9 сентября 2017, 18:01 | Бокс | Sports.kz

Мырсатаев четырежды отправил соперника в нокдаун и победил

Казахстанский тяжеловес Руслан Мырсатаев (3−0, 3 КО) уверенно выиграл свой поединок в вечере бокса в Астане, сообщает Sports.kz.

В бою, рассчитанном на восемь раундов, он взял верх над аргентинцем Андресом Матиасом Афранли (5−0, 5 КО). Мырсатаев победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для Руслана эта победа стала четвертой в карьере, а Афранли потерпел первое поражение.

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