Мырсатаев четырежды отправил соперника в нокдаун и победил
Казахстанский тяжеловес Руслан Мырсатаев (3−0, 3 КО) уверенно выиграл свой поединок в вечере бокса в Астане, сообщает Sports.kz.
В бою, рассчитанном на восемь раундов, он взял верх над аргентинцем Андресом Матиасом Афранли (5−0, 5 КО). Мырсатаев победил техническим нокаутом в четвертом раунде.
Для Руслана эта победа стала четвертой в карьере, а Афранли потерпел первое поражение.
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