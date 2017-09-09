Мырсатаев четырежды отправил соперника в нокдаун и победил

В бою, рассчитанном на восемь раундов, он взял верх над аргентинцем Андресом Матиасом Афранли (5−0, 5 КО). Мырсатаев победил техническим нокаутом в четвертом раунде.



Для Руслана эта победа стала четвертой в карьере, а Афранли потерпел первое поражение.