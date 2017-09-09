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https://sport.mail.ru/news/boxing/30951051/
9 сентября 2017, 16:29 | Бокс | Sports.kz

Ербосынулы в первом раунде заставил угол аргентинца выкинуть полотенце

Казахстанский средневес Айдос Ербосынулы (6−0, 5 КО) успешно выступил в вечере бокса в Астане, сообщает Sports.kz.

Он победил аргентинца Хонатана Херонимо Барбадильо (17−4−1, 14 КО). Поединок, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Ербосынулы техническим нокаутом в первом раунде — угол его соперника выкинул на ринг полотенце.

Таким образом, Айдос победил в седьмой раз и пока по-прежнему не проигрывает на профи-ринге. Для Барбадильо это пятое поражение в карьере.

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