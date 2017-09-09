Ербосынулы в первом раунде заставил угол аргентинца выкинуть полотенце
Казахстанский средневес Айдос Ербосынулы (6−0, 5 КО) успешно выступил в вечере бокса в Астане, сообщает Sports.kz.
Он победил аргентинца Хонатана Херонимо Барбадильо (17−4−1, 14 КО). Поединок, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Ербосынулы техническим нокаутом в первом раунде — угол его соперника выкинул на ринг полотенце.
Таким образом, Айдос победил в седьмой раз и пока
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