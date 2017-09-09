Ербосынулы в первом раунде заставил угол аргентинца выкинуть полотенце

Он победил аргентинца Хонатана Херонимо Барбадильо (17−4−1, 14 КО). Поединок, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Ербосынулы техническим нокаутом в первом раунде — угол его соперника выкинул на ринг полотенце.



Таким образом, Айдос победил в седьмой раз и пока по-прежнему не проигрывает на профи-ринге. Для Барбадильо это пятое поражение в карьере.