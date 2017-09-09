Геннадий Головкин перед боем с «Канело» во второй раз стал отцом

Как сообщил близкий друг чемпиона мира и экс-депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев, у Геннадия и его супруги Алины родилась дочь.

В начале сентября в интервью французскому L’Equipe Головкин рассказывал о беременности жены, но не уточнял сроков появление ребенка. Он отметил, что малыш родится в США.

7 июля этого года 35-летний Головкин отметил десятилетнюю годовщину свадьбы, которая состоялась в красивую дату — 7.07.2007. Его супруга Алина также родом из Караганды и не ведет публичную жизнь. До свадьбы они встречались семь лет. У Алины Головкиной два высших образования, но карьерой она пожертвовала ради семьи. В 2009 году у супругов родился сын Вадим, названный в честь погибшего старшего брата боксера. Ребенок занимается хоккеем.

Сейчас Головкин продолжает подготовку к бою против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок состоится уже утром 17 сентября.

В этом бою Головкину предстоит защита всех четырех титулов, а Альварес, который не будет претендовать на пояс WBC, поставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры выявят линейного чемпиона мира в среднем весе.