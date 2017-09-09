Сулейманов: состояние боксера Абдусаламова остается без больших изменений
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Состояние российского боксера Магомеда Абдусаламова, проходящего в США реабилитацию после получения тяжелой
черепно-мозговой травмы, стабильное и не имеет больших изменений. Об этом ТАСС сообщил друг спортсмена Аминулла Сулейманов.
Ранее стало известно, что власти штата
«В состоянии [Абдусаламова] нет больших изменений. Честно говоря, все детально я не знаю, но после всех расходов, долгов и адвокатских процентов, им достанется около $10−12 млн. И эти деньги на руки не даются никому, их будут давать каждый месяц на содержание Маги», — сказал Сулейманов.
2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в комплексе «Мэдисон Сквер Гарден» в
Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре. В середине сентября 2014 года спортсмен был выписан. Сейчас он остается парализованным с правой стороны и не может ходить, его речь в основном ограничивается бормотаниями.
В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата
36-летний Абдусаламов провел на профессиональном ринге 19 поединков, одержал 18 побед (все — нокаутом) и потерпел одно поражение.
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