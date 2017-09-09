Сулейманов: состояние боксера Абдусаламова остается без больших изменений

Ранее стало известно, что власти штата Нью-Йорк согласились выплатить $22 млн семье Абдусаламова, соответствующее соглашение сторон было одобрено в пятницу судьей Джанетт Родригес-Морик.

«В состоянии [Абдусаламова] нет больших изменений. Честно говоря, все детально я не знаю, но после всех расходов, долгов и адвокатских процентов, им достанется около $10−12 млн. И эти деньги на руки не даются никому, их будут давать каждый месяц на содержание Маги», — сказал Сулейманов.

2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в комплексе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть.

Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре. В середине сентября 2014 года спортсмен был выписан. Сейчас он остается парализованным с правой стороны и не может ходить, его речь в основном ограничивается бормотаниями.

В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у Абдусаламова в результате полученной на ринге травмы. В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать.

36-летний Абдусаламов провел на профессиональном ринге 19 поединков, одержал 18 побед (все — нокаутом) и потерпел одно поражение.