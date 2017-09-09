Боксер Лебедев готов провести бой с Мальдонадо, но ждет от него предложения

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«Мальдонадо показал себя как боец с хорошими боксерскими навыками, — сказал Корнилов. — Денис готов выйти в ринг с любым соперником. Лебедев является чемпионом мира, и желающих попытаться забрать у него титул немало, поэтому хотелось бы получить предложение от команды Мальдонадо, которое могло бы нас заинтересовать».

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Мальдонадо заявил ТАСС о своем желании провести бой против Лебедева по правилам бокса.

Мальдонадо известен в России своим поединком против Федора Емельяненко, который в июне 2016 года завершился победой россиянина по очкам. Помимо боев в ММА, 37-летний Мальдонадо имеет в своем активе 25 побед (24 — нокаутом) при отсутствии поражений в профессиональном боксе.

На счету Лебедева 30 побед (22 — нокаутом) и два поражения на профессиональном ринге.