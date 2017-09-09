Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30948508/
9 сентября 2017, 11:01 | Бокс | ТАСС

Боксер Лебедев готов провести бой с Мальдонадо, но ждет от него предложения

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев готов провести бой с бразильцем Фабио Мальдонадо и ждет от него предложения по поединку. Об этом ТАСС сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

<em>МОСКВА 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/. </em>Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Денис <span class=error>Лебедев</span> готов провести бой с бразильцем <span class=error>Фабио</span> Мальдонадо и ждет от него предложения по поединку. Об этом ТАСС сообщил менеджер <span class=error>Лебедева</span> Вадим <span class=error>Корнилов</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мальдонадо показал себя как боец с хорошими боксерскими навыками, — сказал Корнилов. — Денис готов выйти в ринг с любым соперником. Лебедев является чемпионом мира, и желающих попытаться забрать у него титул немало, поэтому хотелось бы получить предложение от команды Мальдонадо, которое могло бы нас заинтересовать».

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Мальдонадо заявил ТАСС о своем желании провести бой против Лебедева по правилам бокса.

Мальдонадо известен в России своим поединком против Федора Емельяненко, который в июне 2016 года завершился победой россиянина по очкам. Помимо боев в ММА, 37-летний Мальдонадо имеет в своем активе 25 побед (24 — нокаутом) при отсутствии поражений в профессиональном боксе.

На счету Лебедева 30 побед (22 — нокаутом) и два поражения на профессиональном ринге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

Допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной РФ на ЧЕ дали положительные результаты

Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова

Боксер Лебедев готов провести бой с Мальдонадо, но ждет от него предложения

Андерсон сыграет с Надалем в финале US Open