Почему Головкин может проиграть «Канело» решением судей
Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс назвал две причины, по которым 16 сентября Геннадий Головкин может уступить Саулю Альваресу, если их бой пройдет всю дистанцию и победителя будут определять судьи, сообщает Sports.kz.
— ««Канело» — звезда
— Альварес приносит много денег
Отметим, что судей на бой Головкина и «Канело» Атлетическая комиссия штата Невада пока не называла, — написано в материале.
Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в
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