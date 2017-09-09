Почему Головкин может проиграть «Канело» решением судей

— ««Канело» — звезда pay-per-view. Головкин — нет. Он пока еще не заявил о себе как о боксере уровня PPV.

— Альварес приносит много денег Лас-Вегасу, когда боксирует там. За свою 12-летнюю карьеру мексиканец 7 раз дрался в Лас-Вегасе, и два из этих поединков (с Флойдом Мэйвезером и Хулио Сезаром Чавесом-младшим) были значимыми и привлекли много фанатов. Головкин еще пока ни разу не выступал в Вегасе. «Канело» проводил там бои со следующими оппонентами: Амир Хан, Чавес-младший, Эрисланди Лара, Альфредо Ангуло, Мэйвезер, Хосесито Лопес, Шейн Мозли.

Отметим, что судей на бой Головкина и «Канело» Атлетическая комиссия штата Невада пока не называла, — написано в материале.