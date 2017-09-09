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https://sport.mail.ru/news/boxing/30948233/
9 сентября 2017, 10:44 | Бокс | Sports.kz

Почему Головкин может проиграть «Канело» решением судей

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс назвал две причины, по которым 16 сентября Геннадий Головкин может уступить Саулю Альваресу, если их бой пройдет всю дистанцию и победителя будут определять судьи, сообщает Sports.kz.

— ««Канело» — звезда pay-per-view. Головкин — нет. Он пока еще не заявил о себе как о боксере уровня PPV.

— Альварес приносит много денег Лас-Вегасу, когда боксирует там. За свою 12-летнюю карьеру мексиканец 7 раз дрался в Лас-Вегасе, и два из этих поединков (с Флойдом Мэйвезером и Хулио Сезаром Чавесом-младшим) были значимыми и привлекли много фанатов. Головкин еще пока ни разу не выступал в Вегасе. «Канело» проводил там бои со следующими оппонентами: Амир Хан, Чавес-младший, Эрисланди Лара, Альфредо Ангуло, Мэйвезер, Хосесито Лопес, Шейн Мозли.

Отметим, что судей на бой Головкина и «Канело» Атлетическая комиссия штата Невада пока не называла, — написано в материале.

Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе (утро 17 сентября для Казахстана). Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекерская контора Пари-Матч считает фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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