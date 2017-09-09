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9 сентября 2017, 10:39 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Бой Головкина с Джейкобсом принес нам двойную выгоду

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес объяснил, почему поединок его подопечного с Дэниэлом Джейкобсом пошел им на пользу, несмотря на прерванную серию нокаутов GGG, сообщает Sports.kz.

Эпизод поединка боксеров Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Увеличить
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© AP 2017

— Дэнни Джейкобс является вторым сильнейшим средневесом мира, и это был тяжелый бой. Джейкобс также сманипулировал системой, пропустив взвешивание IBF в день боя. Геннадий же, так как защищал чемпионский титул, соблюдал это правило и взвесился утром. Кто знает, насколько тяжелым Джейкобс был на ринге?

Но даже с этим преимуществом Головкин смог победить. Джейкобс в тот вечер был как минимум на категорию выше GGG. То, что Головкин его не нокаутировал, принесло нам даже двойную выгоду: это показало, что Геннадий способен продержаться 12 раундов против элитного бойца и подарило нам бой с «Канело».

Если бы Головкин нокаутировал Джейкобса, Golden Boy ни за что бы не согласились устроить поединок с Альваресом в этом году. Теперь взглянем на поединок «Канело» с Чавесом-младшим. Хулио не выступал ниже 167 фунтов пять лет. В том поединке он был высушен и едва мог нанести удар. Если бы тот же Чавес бился с Головкиным, не сомневаюсь, что Геннадий бы его нокаутировал. Чавес был просто подсадной уткой. Так что не стоит даже обсуждать, чей оппонент в последних боях был лучше, — сказал в интервью ESPN Санчес.

Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе (утро 17 сентября для Казахстана). Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекерская контора Пари-Матч считает фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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