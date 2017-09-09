Абель Санчес: Бой Головкина с Джейкобсом принес нам двойную выгоду
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес объяснил, почему поединок его подопечного с Дэниэлом Джейкобсом пошел им на пользу, несмотря на прерванную серию нокаутов GGG, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Дэнни Джейкобс является вторым сильнейшим средневесом мира, и это был тяжелый бой. Джейкобс также сманипулировал системой, пропустив взвешивание IBF в день боя. Геннадий же, так как защищал чемпионский титул, соблюдал это правило и взвесился утром. Кто знает, насколько тяжелым Джейкобс был на ринге?
Но даже с этим преимуществом Головкин смог победить. Джейкобс в тот вечер был как минимум на категорию выше GGG. То, что Головкин его не нокаутировал, принесло нам даже двойную выгоду: это показало, что Геннадий способен продержаться 12 раундов против элитного бойца и подарило нам бой с «Канело».
Если бы Головкин нокаутировал Джейкобса, Golden Boy ни за что бы не согласились устроить поединок с Альваресом в этом году. Теперь взглянем на поединок «Канело» с
Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в
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