Абель Санчес: Бой Головкина с Джейкобсом принес нам двойную выгоду

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— Дэнни Джейкобс является вторым сильнейшим средневесом мира, и это был тяжелый бой. Джейкобс также сманипулировал системой, пропустив взвешивание IBF в день боя. Геннадий же, так как защищал чемпионский титул, соблюдал это правило и взвесился утром. Кто знает, насколько тяжелым Джейкобс был на ринге?

Но даже с этим преимуществом Головкин смог победить. Джейкобс в тот вечер был как минимум на категорию выше GGG. То, что Головкин его не нокаутировал, принесло нам даже двойную выгоду: это показало, что Геннадий способен продержаться 12 раундов против элитного бойца и подарило нам бой с «Канело».

Если бы Головкин нокаутировал Джейкобса, Golden Boy ни за что бы не согласились устроить поединок с Альваресом в этом году. Теперь взглянем на поединок «Канело» с Чавесом-младшим. Хулио не выступал ниже 167 фунтов пять лет. В том поединке он был высушен и едва мог нанести удар. Если бы тот же Чавес бился с Головкиным, не сомневаюсь, что Геннадий бы его нокаутировал. Чавес был просто подсадной уткой. Так что не стоит даже обсуждать, чей оппонент в последних боях был лучше, — сказал в интервью ESPN Санчес.