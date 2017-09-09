Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн по иску семьи российского боксера Абдусаламова
ТАСС, 9 сентября. Власти штата
Нью-Йорк согласились выплатить $22 млн семье российского боксера Магомеда Абдусаламова, проходящего в США реабилитацию после получения тяжелой черепно-мозговой травмы; соглашение сторон было одобрено в пятницу судьей Джанетт Родригес- Морик. Об этом сообщает телеканал ESPN.
«Я бы отдала все деньги, только чтобы вновь видеть Магомеда таким, каким он был раньше, — сказала супруга боксера Баканей Абдусаламова. — Но это так не работает, на эти деньги нельзя купить счастье, которое у нас было».
2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в комплексе «Мэдисон Сквер Гарден» в
Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре. В середине сентября 2014 года спортсмен был выписан. Сейчас он остается парализованным с правой стороны и не может ходить, его речь в основном ограничивается бормотаниями.
В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн на власти штата Нью- Йорк и руководство Атлетической комиссии штата
36-летний Абдусаламов провел на профессиональном ринге 19 поединков, одержал 18 побед (все нокаутом) и потерпел одно поражение.
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