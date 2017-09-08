Почему Альварес не захочет драться с Головкиным от обороны?
Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Box Nation.
— Без сомнений, это бой десятилетия. Два боксера, которые лучшие в своем деле. Люди думают, что в бою с Джейкобсом они увидели брешь в броне GGG.
Если Головкин чувствует, что может ударить тебя, он ударит пару раз. Поэтому я не думаю, что «Канело» захочет драться от обороны. У GGG есть настоящая сила, у «Канело» — великолепные комбинации, но тайминг больше подходит мексиканцу. Бой завершится нокаутом в поздних раундах, либо по очкам, — сказал Уоррен.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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