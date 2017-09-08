Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30946709/
8 сентября 2017, 22:54 | Бокс | Sports.kz

Почему Альварес не захочет драться с Головкиным от обороны?

Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Box Nation.

 — Без сомнений, это бой десятилетия. Два боксера, которые лучшие в своем деле. Люди думают, что в бою с Джейкобсом они увидели брешь в броне GGG.

Если Головкин чувствует, что может ударить тебя, он ударит пару раз. Поэтому я не думаю, что «Канело» захочет драться от обороны. У GGG есть настоящая сила, у «Канело» — великолепные комбинации, но тайминг больше подходит мексиканцу. Бой завершится нокаутом в поздних раундах, либо по очкам, — сказал Уоррен.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.575, ничья — 24.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
08 сентября

Оскар де ла Хойя: «Удивительно, что Головкин все еще фаворит в бою с Альваресом»

«u201eКанелоu201c выглядел так, будто дрался за свою жизнь». Известный тренер рассказал о спарринге Головкин - Альварес

Питер Нельсон: «Тех, кто продержался шесть раундов с Головкиным, уже можно награждать орденом!»