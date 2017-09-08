Почему Альварес не захочет драться с Головкиным от обороны?

— Без сомнений, это бой десятилетия. Два боксера, которые лучшие в своем деле. Люди думают, что в бою с Джейкобсом они увидели брешь в броне GGG.



Если Головкин чувствует, что может ударить тебя, он ударит пару раз. Поэтому я не думаю, что «Канело» захочет драться от обороны. У GGG есть настоящая сила, у «Канело» — великолепные комбинации, но тайминг больше подходит мексиканцу. Бой завершится нокаутом в поздних раундах, либо по очкам, — сказал Уоррен.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.575, ничья — 24.