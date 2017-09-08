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8 сентября 2017, 21:45 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Если бы нокаутировал Джейкобса, не получил бы боя с Альваресом

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин считает, что если бы в минувшем бою с Дэниелом Джейкобсом он добыл досрочную победу, то не получил бы боя с Саулем Альваресом.

Чемпион мира в среднем весе Геннадий <span class=error>Головкин</span> считает что если бы в минувшем бою с <span class=error>Дэниелом</span> Джейкобсом он добыл досрочную победу то не получил бы боя с <span class=error>Саулем</span> Альваресом. Увеличить
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«Я не Хулио Сезар Чавес, а Канело — не Джейкобс. Бокс — это бизнес. Если бы я выглядел хорошо в бою с Дэниелом, если бы я его нокаутировал, я бы не получил поединка с Саулем Альваресом.

Джейкобс — отличный боксёр. И в бою с ним я приобрёл бесценный опыт, пройдя 12 раундов. Ранее я никогда этого не делал, и это было отличное чувство», — приводит слова Головкина BoxingScene.

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