Геннадий Головкин: Если бы нокаутировал Джейкобса, не получил бы боя с Альваресом

«Я не Хулио Сезар Чавес, а Канело — не Джейкобс. Бокс — это бизнес. Если бы я выглядел хорошо в бою с Дэниелом, если бы я его нокаутировал, я бы не получил поединка с Саулем Альваресом.



Джейкобс — отличный боксёр. И в бою с ним я приобрёл бесценный опыт, пройдя 12 раундов. Ранее я никогда этого не делал, и это было отличное чувство», — приводит слова Головкина BoxingScene.