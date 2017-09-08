Геннадий Головкин: Если бы нокаутировал Джейкобса, не получил бы боя с Альваресом
Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин считает, что если бы в минувшем бою с Дэниелом Джейкобсом он добыл досрочную победу, то не получил бы боя с Саулем Альваресом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я не Хулио Сезар Чавес, а Канело — не Джейкобс. Бокс — это бизнес. Если бы я выглядел хорошо в бою с Дэниелом, если бы я его нокаутировал, я бы не получил поединка с Саулем Альваресом.
Джейкобс — отличный боксёр. И в бою с ним я приобрёл бесценный опыт, пройдя 12 раундов. Ранее я никогда этого не делал, и это было отличное чувство», — приводит слова Головкина BoxingScene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter