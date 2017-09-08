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https://sport.mail.ru/news/boxing/30945664/
8 сентября 2017, 19:58 | Бокс | ТАСС

Бой Гассиев — Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в США

ТАСС, 8 сентября. Поединок между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обязательным претендентом на титул поляком Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

<em>ТАСС 8 сентября. </em>Поединок между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянином <span class=error>Муратом</span> <span class=error>Гассиевым</span> и обязательным претендентом на титул поляком Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной <span class=error>суперсерии</span> бокса (<span class=error>WBSS</span>) пройдет 21 октября в <span class=error>Ньюарке</span> (США штат Нью-Джерси). Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> турнира. Увеличить
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Бой пройдет на стадионе Prudential Center.

В июле в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой своих соперников узнали Гассиев и другой российский боксер Дмитрий Кудряшов. Бой Кудряшова и «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинца Юниера Дортикоса, запланированный на 23 сентября, также пройдет в рамках ¼ финала турнира, титул кубинца будет стоять на кону поединка.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

В послужном списке 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, 35-летнего Влодарчика — 53 победы (37 нокаутом), три поражения.
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