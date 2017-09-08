Бой Гассиев — Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в США
ТАСС, 8 сентября. Поединок между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обязательным претендентом на титул поляком Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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Бой пройдет на стадионе Prudential Center.
В июле в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой своих соперников узнали Гассиев и другой российский боксер Дмитрий Кудряшов. Бой Кудряшова и «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинца Юниера Дортикоса, запланированный на 23 сентября, также пройдет в рамках ¼ финала турнира, титул кубинца будет стоять на кону поединка.
Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди
В послужном списке 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, 35-летнего Влодарчика — 53 победы (37 нокаутом), три поражения.
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