Бой Гассиев - Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в США

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Бой пройдет на стадионе Prudential Center.

В июле в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой своих соперников узнали Гассиев и другой российский боксер Дмитрий Кудряшов. Бой Кудряшова и «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинца Юниера Дортикоса, запланированный на 23 сентября, также пройдет в рамках ¼ финала турнира, титул кубинца будет стоять на кону поединка.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

В послужном списке 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, 35-летнего Влодарчика — 53 победы (37 нокаутом), три поражения.