Де ла Хойя пообещал нокаутировать Макгрегора за два раунда
Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя в интервью Boxingscene заявил, что сумел бы отправить ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в нокаут за два раунда.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Флойд Мэйуэзер — лучший боксер на планете земля прямо сейчас. Но зачем он носился с ним 10 раундов, когда он мог нокаутировать Макгрегора за 2−3», — возмутился де ла Хойя.
44-летний
До боя между Макгрегором и Мэйуэзером де ла Хойя заявлял, что их поединок — неуважение к боксу. 26 августа Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10 раунде.
Де ла Хойя провел 45 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел 6 поражений. В 2007 году он проиграл Мэйуэзеру раздельным решением судей. Последний бой де ла Хойя провел в 2015 году, после чего завершил карьеру.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter