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8 сентября 2017, 19:23 | Бокс | Чемпионат.com

Усик перевесил Хука

9 сентября в Берлине пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александром Усиком и Марко Хуком.

9 сентября в Берлине пройдёт вечер бокса главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александром Усиком и Марко Хуком. Увеличить
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Встреча пройдёт в рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса.

В преддверии поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её результатам, украинец оказался тяжелее оппонента. Так, стрелка весов под Усиком показала 90,5 кг, в то время как Хук потянул на 90,2 кг.
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