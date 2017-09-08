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https://sport.mail.ru/news/boxing/30944824/
8 сентября 2017, 18:29 | Бокс | Sports.kz

В какой форме Головкин за девять дней до боя с Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) показал свой торс после одной недавних тренировок, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) показал свой торс после одной недавних тренировок сообщает Sports.kz. Увеличить
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Его бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Головкин поставит на кон титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, Альварес — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.575, ничья — 24.

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