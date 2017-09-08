В какой форме Головкин за девять дней до боя с Альваресом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) показал свой торс после одной недавних тренировок, сообщает Sports.kz.
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Его бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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