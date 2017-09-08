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https://sport.mail.ru/news/boxing/30944652/
8 сентября 2017, 18:06 | Бокс | Sports.kz

Монро-младший хочет реванша с Головкиным, но верит в «Канело»

Американский боксер Вилли Монро-младший (21−2, 6 КО) рассчитывает встретиться с победителем боя Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Я уже проверенный битвами боец, так что пройду и через эту. К тому же, я на хорошем счету после боя с Головкиным.

В этот раз я хочу чуть больше насладиться моментом. Я хочу реванша с GGG, но думаю, что «Канело» лучше в плане боксерских навыков. Единственная вещь, которая нужна Головкину или «Канело» — это пояс WBO. Он будет у меня в руках, и они обратят на меня внимание, — приводит слова Монро-младшего Worldboxingnews.net.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. В этот же вечер в Лондоне Монро встретится с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО).

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