Монро-младший хочет реванша с Головкиным, но верит в «Канело»

— Я уже проверенный битвами боец, так что пройду и через эту. К тому же, я на хорошем счету после боя с Головкиным.

В этот раз я хочу чуть больше насладиться моментом. Я хочу реванша с GGG, но думаю, что «Канело» лучше в плане боксерских навыков. Единственная вещь, которая нужна Головкину или «Канело» — это пояс WBO. Он будет у меня в руках, и они обратят на меня внимание, — приводит слова Монро-младшего Worldboxingnews.net.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. В этот же вечер в Лондоне Монро встретится с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО).