Канадский журналист: Брэндон Кук готов шокировать Казахстан и нокаутировать Каната Ислама
Канадский эксперт в области профессионального бокса Лорент Поулин рассказал корреспонденту Vesti.kz о главной сложности для канадского боксера первого среднего веса Брэндона Кука (18−0, 11 КО) в бою с казахстанцем Канатом Исламом (24−0, 19 КО).
«Кук готов шокировать казахстанцев. Все верят, что непобежденный Ислам уничтожит Брэндона. Я посмотрел бои Ислама и отмечу, что у него не богатый технический арсенал. Все это в пользу Кука. На мой взгляд он выглядит потрясающе и находится в своей лучшей форме. Он впервые проводит поединок за пределами Канады и ему нужно выдержать стартовое давление. Если это удастся, то он сможет измотать Ислама и отправить того в нокаут в поздних раундах», — поделился Поулин.
Ранее состоялось взвешивание, на котором оба боксера уложились в лимит первого среднего веса (69,85 килограмма). После дуэли взглядов промоутер канадца Тайлер Бэкстон рассказал о желании Кука нокаутировать казахстанца.
Добавим, что американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри отметил слабые стороны Ислама в предстоящем бою с Куком.
Титульный поединок между Исламом и Куком за второстепенные пояса WBO NABO и WBA
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