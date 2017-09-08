Канадский журналист: Брэндон Кук готов шокировать Казахстан и нокаутировать Каната Ислама

«Кук готов шокировать казахстанцев. Все верят, что непобежденный Ислам уничтожит Брэндона. Я посмотрел бои Ислама и отмечу, что у него не богатый технический арсенал. Все это в пользу Кука. На мой взгляд он выглядит потрясающе и находится в своей лучшей форме. Он впервые проводит поединок за пределами Канады и ему нужно выдержать стартовое давление. Если это удастся, то он сможет измотать Ислама и отправить того в нокаут в поздних раундах», — поделился Поулин.

Ранее состоялось взвешивание, на котором оба боксера уложились в лимит первого среднего веса (69,85 килограмма). После дуэли взглядов промоутер канадца Тайлер Бэкстон рассказал о желании Кука нокаутировать казахстанца.

Добавим, что американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри отметил слабые стороны Ислама в предстоящем бою с Куком.