Тренерский совет признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по боксу

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Сборная России под руководством Эдуарда Кравцова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали на турнире в Германии. Российская команда осталась без золотых наград мирового первенства впервые с 1999 года. «Поставили самую худшую оценку, ниже опускаться некуда», — сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Чемпионат мира по боксу в 2019 году примет Сочи.