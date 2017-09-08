Тренерский совет признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по боксу
МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский совет Федерации бокса России признал неудовлетворительным выступление сборной России на чемпионате мира в Гамбурге, который завершился 2 сентября.
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Сборная России под руководством Эдуарда Кравцова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали на турнире в Германии. Российская команда осталась без золотых наград мирового первенства впервые с 1999 года. «Поставили самую худшую оценку, ниже опускаться некуда», — сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Чемпионат мира по боксу в 2019 году примет Сочи.
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