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https://sport.mail.ru/news/boxing/30944493/
8 сентября 2017, 17:56 | Бокс | ТАСС

Тренерский совет признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по боксу

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский совет Федерации бокса России признал неудовлетворительным выступление сборной России на чемпионате мира в Гамбурге, который завершился 2 сентября.

<em>МОСКВА 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/.</em> Тренерский совет Федерации бокса России признал неудовлетворительным выступление сборной России на чемпионате мира в Гамбурге который завершился 2 сентября. Увеличить
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Сборная России под руководством Эдуарда Кравцова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали на турнире в Германии. Российская команда осталась без золотых наград мирового первенства впервые с 1999 года. «Поставили самую худшую оценку, ниже опускаться некуда», — сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Чемпионат мира по боксу в 2019 году примет Сочи.
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Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборной

Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборной

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России даже не рассматривает вопрос о смене главного тренера в мужской национальной команде. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
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