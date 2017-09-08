Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30944489/
8 сентября 2017, 17:55 | Бокс | ТАСС

Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборной

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России даже не рассматривает вопрос о смене главного тренера в мужской национальной команде. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

В пятницу тренерский совет организации поставил неудовлетворительную оценку выступлению сборной России на чемпионате мира в Гамбурге. Команда под руководством Эдуарда Кравцова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали. Сборная России осталась без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года.

«Мы даже не рассматривали этот вопрос. Кравцов продолжает работу с национальной командой», — сказал Кремлев.

Кравцов стал главным тренером сборной России по боксу в июне 2017 года, сменив на этом посту Олега Меньшикова. Это решение было принято после чемпионата Европы 2017 года в Харькове, на котором российские боксеры выиграли два золота, два серебра и бронзу. Кравцов работал в национальной сборной в должности старшего тренера с 2012 по 2017 год.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренерский совет признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по боксу

Тренерский совет признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по боксу

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский совет Федерации бокса России признал неудовлетворительным выступление сборной России на чемпионате мира в Гамбурге, который завершился 2 сентября.
Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Южной Кореи

Футболист "Спартака" Зе Луиш вряд ли сыграет с "Марибором"

Ласицкене: ВФЛА за два года не добилась продвижения по возвращению в IAAF

Настрой на конструктив: Международный паралимпийский комитет выбрал нового президента