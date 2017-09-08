Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборной

В пятницу тренерский совет организации поставил неудовлетворительную оценку выступлению сборной России на чемпионате мира в Гамбурге. Команда под руководством Эдуарда Кравцова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали. Сборная России осталась без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года.

«Мы даже не рассматривали этот вопрос. Кравцов продолжает работу с национальной командой», — сказал Кремлев.

Кравцов стал главным тренером сборной России по боксу в июне 2017 года, сменив на этом посту Олега Меньшикова. Это решение было принято после чемпионата Европы 2017 года в Харькове, на котором российские боксеры выиграли два золота, два серебра и бронзу. Кравцов работал в национальной сборной в должности старшего тренера с 2012 по 2017 год.