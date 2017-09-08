Американский журналист оценил вероятность подписания контракта между Тураровым и каналом HBO

«Тураров — неплохой проспект. У него превосходный рекорд. Я видел его пару раз в деле, он показывает зрелищный бокс. У него есть хорошие перспективы заключить контракт с HBO, однако думать об этом еще рано. Для этого ему необходимо заявить о себе и выбирать известных соперников. В любом случае, он молодой и амбициозный боец. Его время придет, главное продолжать в том же темпе», — отметил МакКаферри.

Ранее промоутер Нельсон Лопес заявил о том, что американский телеканал HBO рассматривает Турарова для участия в одном из своих вечеров бокса.

26-летний Тураров располагается на 90-й позиции в рейтинге BoxRec. На его счету 21 победа в 21-м проведенном бою, 15 из которых он завершил досрочно. В последнем бою Тураров техническим нокаутом победил мексиканца Густаво Гарибая.

Следующий бой казахстанец проведет против аргентинского боксера Бруно Леонардо Ромэя (21−4−0, 18 КО). Поединок состоится 9 сентября в Астане в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом (24−0, 19 КО) и Брэндоном Куком (18−0, 11 КО) из Канады.