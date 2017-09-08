Тренер Кравцов: Большинство боксеров сборной России являются «парниковыми»

«Результат, который мы показали [на чемпионате мира в немецком Гамбурге], никуда не годится, — сказал Кравцов. — Наверное, он худший за все время. Мы отстаем психологически, поскольку 80% наших боксеров — “парниковые”, за многими на протяжении карьеры стоит “стена”. Мы также отстаем физически, плотность ведения боя нашими боксерами — невысокая».

Сборная России под руководством Кравцова показала неудачный результат на чемпионате мира в Гамбурге, завоевав серебряную и бронзовую медали. Федерация бокса России признала данное выступление неудовлетворительным.

При этом генеральный секретарь организации Умар Кремлев сообщил, что Кравцов продолжит работу на посту главного тренера.