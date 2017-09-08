Сборная России по боксу будет работать с психологом

Ранее Кравцов сообщил, что у 80% боксеров слабая психологическая устойчивость.

«Мы будем работать с наукой, это обязательно необходимо. Я бы попросил психолога, чтобы он работал с нашей командой», — сказал Кравцов.

Сборная России под руководством Кравцова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали на прошедшем чемпионате мира в немецком Гамбурге. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал этот результат провальным. При этом Кремлев заявил, что Кравцов продолжит работать на своем посту.