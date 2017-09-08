Сборная России по боксу примет участие в турнире на Кубе в 2018 году
МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужская сборная России по боксу летом 2018 года примет участие в международном турнире на Кубе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Эдуард Кравцов.
«Мы планируем провести сборы в Казахстане с участием команд нескольких стран, — сказал Кравцов. — Наши боксеры должны спарринговать со спортсменами высокого уровня, а не со своими партнерами, которых они уже знают. Также мы планируем принять участие в международном турнире на Кубе летом будущего года, туда планируется повезти несколько составов».
Сборная России под руководством Кравцова показала неудачный результат на чемпионате мира в немецком Гамбурге, завоевав серебряную и бронзовую медали. Федерация бокса России признала данное выступление неудовлетворительным.
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