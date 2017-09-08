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https://sport.mail.ru/news/boxing/30942523/
8 сентября 2017, 15:27 | Бокс | ТАСС

Сборная России по боксу примет участие в турнире на Кубе в 2018 году

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужская сборная России по боксу летом 2018 года примет участие в международном турнире на Кубе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Эдуард Кравцов.

«Мы планируем провести сборы в Казахстане с участием команд нескольких стран, — сказал Кравцов. — Наши боксеры должны спарринговать со спортсменами высокого уровня, а не со своими партнерами, которых они уже знают. Также мы планируем принять участие в международном турнире на Кубе летом будущего года, туда планируется повезти несколько составов».

Сборная России под руководством Кравцова показала неудачный результат на чемпионате мира в немецком Гамбурге, завоевав серебряную и бронзовую медали. Федерация бокса России признала данное выступление неудовлетворительным.
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу весной 2018 года планирует провести совместный сбор и матчевую встречу с национальной командой США. Об этом на тренерском совете Федерации бокса России заявил главный тренер команды Эдуард Кравцов.
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