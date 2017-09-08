Сборная России по боксу примет участие в турнире на Кубе в 2018 году

«Мы планируем провести сборы в Казахстане с участием команд нескольких стран, — сказал Кравцов. — Наши боксеры должны спарринговать со спортсменами высокого уровня, а не со своими партнерами, которых они уже знают. Также мы планируем принять участие в международном турнире на Кубе летом будущего года, туда планируется повезти несколько составов».

Сборная России под руководством Кравцова показала неудачный результат на чемпионате мира в немецком Гамбурге, завоевав серебряную и бронзовую медали. Федерация бокса России признала данное выступление неудовлетворительным.