Федерация бокса России введет сертификацию тренеров с 1 октября
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Федерация бокса России с 1 октября 2017 года введет сертификацию тренеров. Об этом на тренерском совете сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
«Мы вводим сертификацию тренеров с 1 октября. Также ежегодно специалисты должны будут повышать квалификацию в центре AIBA на базе «Озеро Круглое», — сказал Кремлев.
Сборная России неудачно выступила на чемпионате мира — 2017 в Гамбурге, завоевав одну серебряную и одну бронзовую медали.
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