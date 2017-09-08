Федерация бокса России введет сертификацию тренеров с 1 октября

«Мы вводим сертификацию тренеров с 1 октября. Также ежегодно специалисты должны будут повышать квалификацию в центре AIBA на базе «Озеро Круглое», — сказал Кремлев.

Сборная России неудачно выступила на чемпионате мира — 2017 в Гамбурге, завоевав одну серебряную и одну бронзовую медали.