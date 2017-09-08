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https://sport.mail.ru/news/boxing/30942303/
8 сентября 2017, 15:16 | Бокс | ТАСС

Федерация бокса России введет сертификацию тренеров с 1 октября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Федерация бокса России с 1 октября 2017 года введет сертификацию тренеров. Об этом на тренерском совете сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

«Мы вводим сертификацию тренеров с 1 октября. Также ежегодно специалисты должны будут повышать квалификацию в центре AIBA на базе «Озеро Круглое», — сказал Кремлев.

Сборная России неудачно выступила на чемпионате мира — 2017 в Гамбурге, завоевав одну серебряную и одну бронзовую медали.
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