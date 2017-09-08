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https://sport.mail.ru/news/boxing/30941657/
8 сентября 2017, 14:22 | Бокс | Sports.kz

Жакиянов продолжает подготовку к объединительному бою под руководством Хаттона

Чемпион мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе Жанат Жакиянов (27−1, 18КО) продолжает тренировки в Англии, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Казахстанец проводит финальную часть подготовки к объединительному поединку с чемпионом IBF в этом же весе ирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9КО).

Сам бой пройдет 21 октября на Родине Барнетта в Белфасте (Северная Ирландия).

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