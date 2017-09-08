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https://sport.mail.ru/news/boxing/30941451/
8 сентября 2017, 14:10 | Бокс | Sports.kz

Оскар де ла Хойя: «Канело» может отправить Головкина спать, но и GGG имеет шанс на нокаут

Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя ожидает увидеть захватывающий поединок 16 сентября, когда на ринге встретятся Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес, пишет Sports.kz.

— «Канело» — Головкин будет шестираундовым адом. Это будет кровавая баня. «Канело» лучше как боксер. Он многому научился, проиграв Мэйвезеру. Он возмужал.

GGG может нокаутировать «Канело». Он обладает большой силой и способен отправить его в нокаут. То же самое касается и «Канело». Если он доставит один из своих мощных ударов, то отправит Головкина спать. В этом бою очевидно кто-то проиграет и окажется в нокауте. Это может быть GGG, потому что он наконец встретится с самым лучшим, — цитирует Де ла Хойю Boxingnews24.com.

Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекерская контора Пари-Матч считает фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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