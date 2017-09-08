Оскар де ла Хойя: «Канело» может отправить Головкина спать, но и GGG имеет шанс на нокаут

— «Канело» — Головкин будет шестираундовым адом. Это будет кровавая баня. «Канело» лучше как боксер. Он многому научился, проиграв Мэйвезеру. Он возмужал.

GGG может нокаутировать «Канело». Он обладает большой силой и способен отправить его в нокаут. То же самое касается и «Канело». Если он доставит один из своих мощных ударов, то отправит Головкина спать. В этом бою очевидно кто-то проиграет и окажется в нокауте. Это может быть GGG, потому что он наконец встретится с самым лучшим, — цитирует Де ла Хойю Boxingnews24.com.