Оскар де ла Хойя: «Канело» может отправить Головкина спать, но и GGG имеет шанс на нокаут
Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя ожидает увидеть захватывающий поединок 16 сентября, когда на ринге встретятся Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес, пишет Sports.kz.
— «Канело» — Головкин будет шестираундовым адом. Это будет кровавая баня. «Канело» лучше как боксер. Он многому научился, проиграв Мэйвезеру. Он возмужал.
GGG может нокаутировать «Канело». Он обладает большой силой и способен отправить его в нокаут. То же самое касается и «Канело». Если он доставит один из своих мощных ударов, то отправит Головкина спать. В этом бою очевидно
Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в
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