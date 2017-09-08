Том Леффлер: Бой Головкина и Альвареса организовали быстро, другим поединкам требовалось по пять лет

— Когда «Канело» освободил титул, Оскар [Де ла Хойя] и Golden Boy сказали, что бой [с Головкиным] можно сделать в сентябре 2017-го, им хотелось его немного раскрутить. Есть люди, имеющие по этому поводу различные теории, но тем не менее, это случилось. Мы просто счастливы, что поединок теперь стал реальностью.

Были и другие бои, которым требовалось более пяти лет, так что по сравнению с ними этот бой был организован довольно быстро, особенно после того, как Геннадий побил Дэнни Джейкобса в «Мэдисон Сквер Гарден», а затем «Канело» одолел Хулио Сезара Чавеса. Я думаю, что сейчас они оба находятся в расцвете сил, и это тот поединок, о котором просили фанаты, — рассказал Леффлер в интервью On the Ropes Boxing Radio.