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https://sport.mail.ru/news/boxing/30940364/
8 сентября 2017, 12:54 | Бокс | Sports.kz

Том Леффлер: Бой Головкина и Альвареса организовали быстро, другим поединкам требовалось по пять лет

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер считает, что несмотря на двухлетнее ожидание, договоренность о бое GGG против Сауля «Канело» Альвареса была достигнута быстрее других мегафайтов, сообщает Sports.kz.

— Когда «Канело» освободил титул, Оскар [Де ла Хойя] и Golden Boy сказали, что бой [с Головкиным] можно сделать в сентябре 2017-го, им хотелось его немного раскрутить. Есть люди, имеющие по этому поводу различные теории, но тем не менее, это случилось. Мы просто счастливы, что поединок теперь стал реальностью.

Были и другие бои, которым требовалось более пяти лет, так что по сравнению с ними этот бой был организован довольно быстро, особенно после того, как Геннадий побил Дэнни Джейкобса в «Мэдисон Сквер Гарден», а затем «Канело» одолел Хулио Сезара Чавеса. Я думаю, что сейчас они оба находятся в расцвете сил, и это тот поединок, о котором просили фанаты, — рассказал Леффлер в интервью On the Ropes Boxing Radio.

Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекерская контора Пари-Матч считает фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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