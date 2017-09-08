Виктор Демьяненко: Канат Ислам должен одержать убедительную победу над Брэндоном Куком

Чего нам ждать от этого противостояния, корреспондент Sports.kz поинтересовался у вице-президента Федерации профессионального бокса Казахстана Виктора Демьяненко.

— Оппонент Каната Ислама канадец Брэндон Кук — довольно достойный соперник, который еще не знал поражений на профессиональном ринге. В его послужном списке значатся 18 побед в 18 поединках, 11 из которых были завершены нокаутом. Единственный момент, который меня смущает здесь — это количество боев этого боксера за последнее время. В прошлом году он провел лишь один поединок, в этом также боксировал только однажды, и было это в феврале месяце. Поэтому практики в последний период у этого спортсмена было маловато. Но бой ожидается довольно серьезный, ведь на кону стоят два титула, а для продвижения по лестнице в профессиональном боксе это отличный стимул для того же канадца. На Канате будет лежать очень большая ответственность, и ему нужно с этим справиться. Все-таки, бой будет проходить на глазах казахстанцев при большой аудитории, и ему его надо провести не просто отбоксировав, а одержав убедительную победу, и показав при этом болельщикам зрелищный бокс. Оба боксера провели хорошую подготовку, но надеюсь и верю, что она окажется лучше у Каната. Вот победит ли он нокаутом, — этого я предсказывать не берусь, здесь такой момент предугадать тяжело, — сказал Демьяненко.



Букмекерская контора 1XBET в данном поединке отдает большое преимущество казахстанцу: победа Ислама — 1.21, ничья — 26, победа Кука — 3.96.