Виктор Демьяненко: Канат Ислам должен одержать убедительную победу над Брэндоном Куком
Завтра в Астане в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017 пройдет вечер бокса, главным событием которого будет бой между казахстанцем Канатом Исламом и канадцем Брэндоном Куком.
Чего нам ждать от этого противостояния, корреспондент Sports.kz поинтересовался у
— Оппонент Каната Ислама канадец Брэндон Кук — довольно достойный соперник, который еще не знал поражений на профессиональном ринге. В его послужном списке значатся 18 побед в 18 поединках, 11 из которых были завершены нокаутом. Единственный момент, который меня смущает здесь — это количество боев этого боксера за последнее время. В прошлом году он провел лишь один поединок, в этом также боксировал только однажды, и было это в феврале месяце. Поэтому практики в последний период у этого спортсмена было маловато. Но бой ожидается довольно серьезный, ведь на кону стоят два титула, а для продвижения по лестнице в профессиональном боксе это отличный стимул для того же канадца. На Канате будет лежать очень большая ответственность, и ему нужно с этим справиться.
Букмекерская контора 1XBET в данном поединке отдает большое преимущество казахстанцу: победа Ислама — 1.21, ничья — 26, победа Кука — 3.96.
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