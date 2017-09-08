Бой Мейвезер — Макгрегор установил рекорд продаж в PPV в Великобритании
Поединок между ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором и американским боксёром Флойдом
Мейвезером-младшим, бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях, установил рекорд продаж по платным трансляциям (PPV) в Великобритании.
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Как сообщает британский телеканал Sky Sports, количество проданных платных трансляций превысило 1 млн (сумма выручки составила порядка $ 20 млн).
Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоялся 26 сентября в
Предыдущий рекорд продаж в PPV в Великобритании установил бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, состоявшийся в апреле.
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