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8 сентября 2017, 12:09 | Бокс | Чемпионат.com

Бой Мейвезер — Макгрегор установил рекорд продаж в PPV в Великобритании

Поединок между ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором и американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим, бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях, установил рекорд продаж по платным трансляциям (PPV) в Великобритании.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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Как сообщает британский телеканал Sky Sports, количество проданных платных трансляций превысило 1 млн (сумма выручки составила порядка $ 20 млн).

Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоялся 26 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился досрочной победой американца в 10-м раунде. Для Макгрегора этот бой был дебютным в профессиональном боксе.

Предыдущий рекорд продаж в PPV в Великобритании установил бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, состоявшийся в апреле.
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Новости Бокса

Бой Мэйуэзер — Макгрегор установил рекорд по количеству проданных трансляций в Британии

Бой Мэйуэзер — Макгрегор установил рекорд по количеству проданных трансляций в Британии

ТАСС, 8 сентября. Боксерский поединок между американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором установил новый рекорд по количеству проданных платных трансляций в Великобритании. Об этом сообщает портал Boxingnewsonline со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.
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