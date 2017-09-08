Де ла Хойя опасается за «Канело» в бою с Головкиным

— Головкин — монстр, машина, он неудержим. У него будто динамит в кулаках. Он умеет держать удар, всегда идет вперед и не отступает. Ему всегда хочется устраивать драматическое шоу. Планом GGG будет нокаутировать «Канело» в старой доброй стратегии — идти вперед, не отступая, и наносить удары с самого начала. 16 сентября мы увидим взрыв в ринге.

Уверенность «Канело» на высшем уровне, но это опасно для такого молодого бойца как Сауль. Он должен быть уверенным в себе, но осторожным, так как на другой стороне он имеет великого боксера, чувствующего те же самые эмоции — силу и уверенность. И никто его не остановит, — сказал в интервью ESPN Deportes Оскар.