Де ла Хойя опасается за «Канело» в бою с Головкиным
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя признает Геннадия Головкина крайне опасным соперником для своего подопечного Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.
— Головкин — монстр, машина, он неудержим. У него будто динамит в кулаках. Он умеет держать удар, всегда идет вперед и не отступает. Ему всегда хочется устраивать драматическое шоу. Планом GGG будет нокаутировать «Канело» в старой доброй стратегии — идти вперед, не отступая, и наносить удары с самого начала. 16 сентября мы увидим взрыв в ринге.
Уверенность «Канело» на высшем уровне, но это опасно для такого молодого бойца как Сауль. Он должен быть уверенным в себе, но осторожным, так как на другой стороне он имеет великого боксера, чувствующего те же самые эмоции — силу и уверенность. И никто его не остановит, — сказал в интервью ESPN Deportes Оскар.
Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в
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