Канат Ислам оказался более чем на килограмм тяжелее Брэндона Кука перед боем в Астане

Оба боксера уложились в лимит первого среднего веса. Так, Кук показал на весах 68,45 килограмма. Ислам же оказался тяжелее соперника — 69,7 килограмма.

Полностью список участников выглядит так:

1. Канат Ислам (Казахстан, 24−0, 19 КО) — Брэндон Кук (Канада, 18−0, 11 КО) — разыграют два чемпионских пояса — WBO NABO в WBA Inter-Continental в первом среднем весе.

2. Жанкош Тураров (Казахстан, 21−0, 15 КО) — Бруно Леонардо Ромэй (Аргентина, 21−4−0, 18 КО);.

3. Али Ахмедов (Казахстан, 8−0, 6 КО) — Джастин Томас (США, 18−2−0, 7 КО) — полутяжелый вес;.

4. Руслан Мырсатаев (Казахстан, 3−0, 3 КО) — Андреас Матиас Афранли (Аргентина, 5−0, 5 КО) — тяжелый вес;.

5. Мейирим Нурсултанов (Казахстан, 3−0, 2 КО) — Исмаэль Буэно (Бразилия, 15−6−0, 10 КО) — средний вес;.

6. Айдос Ербосынулы (Казахстан, 6−0, 5 КО) — Джонатан Джеронимо Барбадильо (Аргентина, 17−4−1, 14 КО) — средний вес;.

7. Димаш Ниязов (США, 11−0−3, 5 КО) — Эдуардо Перейра дос Рейес (Бразилия, 22−4−0, 18 КО) — легкий вес;.

8. Нурсултан Жанабаев (Казахстан, 2−0, 1 КО) — Алекс Сандро Дуартэ (Бразилия, 13−1−1, 10 КО) — первый средний вес;.

9. Жанибек Алимханулы (Казахстан, 1−0, 1 КО) — Жильберто Перейра дос Сантос (Бразилия, 14−5−0, 10 КО) — второй средний вес;.

Напомним, вечер бокса пройдет в Астане 9 сентября. Место проведения — велотреке «Сарыарка».