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8 сентября 2017, 10:30 | Бокс | ТАСС

Бой Мэйуэзер — Макгрегор установил рекорд по количеству проданных трансляций в Британии

ТАСС, 8 сентября. Боксерский поединок между американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором установил новый рекорд по количеству проданных платных трансляций в Великобритании. Об этом сообщает портал Boxingnewsonline со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

27 августа Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере. Гарантированный гонорар Мэйуэзера составил $100 млн, Макгрегора — $30, доходы возрастут за счет продаж телетрансляций, по предварительным расчетам, эта сумма может составить почти $600 млн на двоих.

Как сообщает Sky Sports, количество проданных трансляций превысило один миллион. Таким образом, трансляций было куплено на сумму более 20 млн. фунтов.

Предыдущий рекорд был установлен британским боксером Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко в апреле 2017 года в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и за звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Трансляция боя между Мэйуэзером и филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году была куплена в Великобритании 700 тыс. раз.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где выступает Макгрегор, Дэйна Уайт заявил, что платные трансляции боя купили 6,5 млн человек во всем мире.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса UFC в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.
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МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Билетные сборы боя между боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором оказались ниже тех, что были зарегистрированы в 2015 году на поединке американца с филиппинцем Мэнни Пакьяо, сообщает АФП.
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