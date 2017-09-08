Санчес рассказал, как принял решение работать с Головкиным
Тренер Абель Санчес поделился воспоминаниями о том, как решил начать сотрудничество с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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По словам Санчеса, на момент их первой встречи он понятия не имел, что представляет из себя казахстанский панчер.
— Мы поужинали, а вечером я пришел домой и зашел в интернет. Я подумал: «Боже правый! Это тот парень, что в моем зале? Рекорд 16−0, повсюду первый номер». Следующим утром у нас был завтрак, я вернулся уже с другой позицией, — цитирует ESPN Санчеса.
По словам Головкина, к тому времени он тоже решил работать вместе с Санчесом:
— У меня не может быть обычной жизни. Я на 100% должен быть сосредоточен на боксе. Big Bear для этого особенное место. Гораздо более серьезное.
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