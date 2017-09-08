Санчес вспомнил, как Головкин впервые прилетел в США
Тренер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес рассказал в интервью ESPN, с чего началось его сотрудничество с казахстанским боксером, сообщает Sports.kz.
— Геннадий прилетел в аэропорт
— С одной сумкой? На два месяца тренировок в США?
— (Головкин пожимает плечами) Я приехал туда тренироваться, а не на вечеринку.
Напомним, Геннадий тренируется в лагере Санчеса The Summit в Биг Беар (штат Калифорния).
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