Санчес вспомнил, как Головкин впервые прилетел в США

— Геннадий прилетел в аэропорт Лос-Анджелеса «Аэрофлотом» в два часа дня… (улыбается). Затем он вышел из туннеля с одной маленькой сумкой.



— С одной сумкой? На два месяца тренировок в США?

— (Головкин пожимает плечами) Я приехал туда тренироваться, а не на вечеринку.



Напомним, Геннадий тренируется в лагере Санчеса The Summit в Биг Беар (штат Калифорния).