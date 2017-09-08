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https://sport.mail.ru/news/boxing/30934511/
8 сентября 2017, 1:40 | Бокс | Sports.kz

СМИ вновь похвалили форму «Канело» перед боем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) продолжает готовиться к поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

СМИ в очередной раз обратили внимание на отличные физические кондиции, в которых «Канело» подходит к бою.

«Кто готов к лучшему бою в следующую субботу? Этот парень определенно готов!» — подписал твиттер Box Nation видео, на котором Альварес выходит из криосауны и позирует перед камерами.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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