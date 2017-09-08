СМИ вновь похвалили форму «Канело» перед боем с Головкиным

СМИ в очередной раз обратили внимание на отличные физические кондиции, в которых «Канело» подходит к бою.



«Кто готов к лучшему бою в следующую субботу? Этот парень определенно готов!» — подписал твиттер Box Nation видео, на котором Альварес выходит из криосауны и позирует перед камерами.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.