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https://sport.mail.ru/news/boxing/30932317/
7 сентября 2017, 17:39 | Бокс | Советский спорт

Ковалев проведет бой до конца года

Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой до конца года, сообщил промоутер экс-чемпиона WBA (Super), IBF и WBO Кэти Дува.

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«Сергей проведет бой до конца года. Мы сделаем заявление в ближайшие недели со всеми подробностями», — приводит «Р-Спорт» слова Дувы.

Напомним, в своем предыдущем бое 17 июня в Лас-Вегасе Ковалев не смог взять реванш у Андре Уорда и вернуть себе титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

При этом в конце августа 34-летний боксер заявил, что подумывает о завершении карьеры.

На счету Ковалева на профессиональном ринге 30 побед (26 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях от Уорда.
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