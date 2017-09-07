Ковалев проведет бой до конца года
Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой до конца года, сообщил промоутер
экс-чемпиона WBA (Super), IBF и WBO Кэти Дува.
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«Сергей проведет бой до конца года. Мы сделаем заявление в ближайшие недели со всеми подробностями», — приводит «Р-Спорт» слова Дувы.
Напомним, в своем предыдущем бое 17 июня в
При этом в конце августа 34-летний боксер заявил, что подумывает о завершении карьеры.
На счету Ковалева на профессиональном ринге 30 побед (26 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях от Уорда.
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