Как складывался путь Головкина и Альвареса к сентябрьскому «бою десятилетия»

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Vesti.kz предлагают вспомнить несколько судьбоносных эпизодов их карьеры, и сранвить, какой они проделали путь к очной дуэли.

Еще в 1990 году никто бы и не сказал, что жизненные пути Головкина и Альвареса когда-нибудь пересекутся. В то время «Канело» только родился, а GGG вместе с братом Максимом пришел в бокс. Привели их в секцию старшие братья — Вадим и Сергей. На тот момент юному Головкину, который родился 8 апреля 1982 года, было чуть больше восьми лет.

Через 10 лет произошли очередные важные события для обоих боксеров. В 2000 году Головкин выиграл чемпионат мира среди юниоров в Будапеште, победив в финале полусреднего веса кубинца Майкла Переса — 30:17.

А вот Альварес только-только заинтересовался боксом. Главным, кто верил в большое будущее «Канело», был его брат Ригоберто. Именно он подарил ему первые перчатки, а также вел его любительскую карьеру. Отдельно стоит отметить, что все братья Сауля, а их семеро, были связаны с боксом.

Через три года Головкин отметился золотой медалью уже на взрослом чемпионате мира. В Бангкоке казахстанец прошел таких ныне известных боксеров, как россиянин Матвей Коробов и британец Энди Ли, а румына Лучиана Буте и вовсе отправил в нокаут. В финале досрочно был побежден украинец Олег Машкин.

Буквально следом, через год, GGG дошел до финала Олимпийских игр в Афинах. В главном поединке он бился против россиянина Гайдарбека Гайдарбекова, однако уступил со счетом 18:28.

Для мексиканского же боксера следующая важная отметка в карьере привязана к 2005 году. 15-летний «Канело» добился первого и, пожалуй, единственного большого титула в любительской карьере. Альварес выиграл «золото» на Национальных юношеских играх. Кстати, в этом же году он дебютировал на профи-ринге.

Параллельно ему казахстанец отправился в Германию, где подписал контракт с гамбургской промоутерской компанией Universum. С этого момента он начинает подготовку к своему первому поединку в качестве профессионального боксера. Всего же в любителях GGG провел 350 боев, в которых одержал 345 побед, а статистика Альвареса — 46 поединков и два проигрыша.

На момент дебюта Головкина в профи в 2006 году за плечами Альвареса было уже три поединка. Соперником мексиканца стал будущий чемпион мира по версии IBF в легком весе и его соотечественник Мигель Васкес. Тем временем GGG начинает отсчет своим победам и нокаутам — в первом раунде был бит венгр Габор Балог.

Тот же 2006-й ознаменовался для Альвареса первой упущенной победой. 17 июня он бился против земляка Хорхе Хуареза. По результатам четырех раундов была зафиксирована ничья.

Головкин начинал свой путь к вершинам профи-бокса в Германии. Первые 12 боев состоялись на территории именно этой страны. Лишь в 2008 году он впервые покинул пределы Германии — 21 июня состоялся его поединок против алжирца Амара Амари. Интересно, что и Сауль в этом же году вышел на ринг не в Мексике. Свой первый выездной бой он провел в США против Ларри Мозли 24 октября 2008-го.

Переломным для обоих в итоге стал 2010 год. Альварес подписывает большой контракт с Оскаром Де Ла Хойя. Отныне его карьеру вела и ведет промоутерская компания Golden Boy. На момент подписания договору «Канело» всего 19 лет. А Головкин расторгает контракт с Unersum по причине отсутствия громких поединков и соглашается на сотрудничество с К2 Promotions, возглавляемая братьями Кличко. И пока «Канело» проводит первый бой в Лас-Вегасе — в андеркарте поединка Флойда Мейвезера, GGG завоевывает свой первый титул. После досрочной победы над Милтоном Нуньесом из Колумбии, Головкин становится временным чемпионом мира по версии WBA в среднем весе. Защитил его в первом и пока единственном поединке, прошедшем в Казахстане. Правда, защищать уже пришлось «регулярного», так как австралиец Дэниэл Гил отказался от очной встречи.

Мексиканец стал обладателем первого важного пояса в 2011 году. Он провел поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе против британца Мэттью Хаттона. Бой вместил в себе все 12 раундов, и завершился победой Альвареса единогласным решением судей.

Через два года перспективный «Канело» вышел на ринг против самого Флойда Мейвезера. Эту встречу называли борьбой за первую строчку рейтинга P4P. А поединок на тот момент стал самым кассовым в истории, собрав 150 миллионов долларов. Альварес потерпел первое поражение в карьере.

К 2015 их карьера сопровождалась объединением титулов, большими победами и ростом гонораров. И за два года до очной встречи произошли важные события для обоих, после которых их пути начинают по-настоящему пересекаться. 17 октября Головкин дебютировал на PPV. Первым поединком в рамках платного телевидения для казахстанца стал бой против канадца Давида Лемье. GGG «удосрочил» соперника, отобрав у Лемье титул чемпиона мира по версии IBF.

«Канело» же встретился с пуэрториканцем Мигелем Котто. На кону стояли титулы чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, а также звание линейного чемпиона. Победа осталась за мексиканцем. И в скором времени он должен был встретиться с GGG. С этого момента возрастает активное «стравливание» двух боксеров.

В 2016 году Альварес неожиданно отказывается от поединка с Головкиным, где он должен был защищать пояс WBC. Титул чемпиона мира перешел казахстанскому боксеру. При этом Сауля массово высмеяли в социальных сетях любители бокса, а также ряд боксеров разных лет. Ну, а Головкин стал обладателем уже четырех титулов: WBA, WBC, IBF, IBO.

Последние их бои перед «битвой десятилетия» прошли в этом году. В марте Головкин по результатам 12-раундового противостояния одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом. Это был первый бой в карьере казахстанца, который продлился от начала до конца.