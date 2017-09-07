Как складывался путь Головкина и Альвареса к сентябрьскому «бою десятилетия»
Чуть больше недели осталось до главного боя в карьере казахстанца Геннадия Головкина. 16 сентября ему предстоит встретиться с мексиканским боксером Саулем «Канело» Альваресом. Оба на данный момент являются одними из главных действующих лиц современного
профи-бокса. И на кону поединка будет стоять чуть больше, чем все.
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Видимо, что-то случилось...
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Vesti.kz предлагают вспомнить несколько судьбоносных эпизодов их карьеры, и сранвить, какой они проделали путь к очной дуэли.
Еще в 1990 году никто бы и не сказал, что жизненные пути Головкина и Альвареса
Через 10 лет произошли очередные важные события для обоих боксеров. В 2000 году Головкин выиграл чемпионат мира среди юниоров в Будапеште, победив в финале полусреднего веса кубинца Майкла Переса — 30:17.
А вот Альварес
Через три года Головкин отметился золотой медалью уже на взрослом чемпионате мира. В Бангкоке казахстанец прошел таких ныне известных боксеров, как россиянин Матвей Коробов и британец Энди Ли, а румына Лучиана Буте и вовсе отправил в нокаут. В финале досрочно был побежден украинец Олег Машкин.
Буквально следом, через год, GGG дошел до финала Олимпийских игр в Афинах. В главном поединке он бился против россиянина Гайдарбека Гайдарбекова, однако уступил со счетом 18:28.
Для мексиканского же боксера следующая важная отметка в карьере привязана к 2005 году. 15-летний «Канело» добился первого и, пожалуй, единственного большого титула в любительской карьере. Альварес выиграл «золото» на Национальных юношеских играх. Кстати, в этом же году он дебютировал на
Параллельно ему казахстанец отправился в Германию, где подписал контракт с гамбургской промоутерской компанией Universum. С этого момента он начинает подготовку к своему первому поединку в качестве профессионального боксера. Всего же в любителях GGG провел 350 боев, в которых одержал 345 побед, а статистика Альвареса — 46 поединков и два проигрыша.
На момент дебюта Головкина в профи в 2006 году за плечами Альвареса было уже три поединка. Соперником мексиканца стал будущий чемпион мира по версии IBF в легком весе и его соотечественник Мигель Васкес. Тем временем GGG начинает отсчет своим победам и нокаутам — в первом раунде был бит венгр Габор Балог.
Тот же 2006-й ознаменовался для Альвареса первой упущенной победой. 17 июня он бился против земляка Хорхе Хуареза. По результатам четырех раундов была зафиксирована ничья.
Головкин начинал свой путь к вершинам
Переломным для обоих в итоге стал 2010 год. Альварес подписывает большой контракт с Оскаром Де Ла Хойя. Отныне его карьеру вела и ведет промоутерская компания Golden Boy. На момент подписания договору «Канело» всего 19 лет. А Головкин расторгает контракт с Unersum по причине отсутствия громких поединков и соглашается на сотрудничество с К2 Promotions, возглавляемая братьями Кличко. И пока «Канело» проводит первый бой в
Мексиканец стал обладателем первого важного пояса в 2011 году. Он провел поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе против британца Мэттью Хаттона. Бой вместил в себе все 12 раундов, и завершился победой Альвареса единогласным решением судей.
Через два года перспективный «Канело» вышел на ринг против самого Флойда Мейвезера. Эту встречу называли борьбой за первую строчку рейтинга P4P. А поединок на тот момент стал самым кассовым в истории, собрав 150 миллионов долларов. Альварес потерпел первое поражение в карьере.
К 2015 их карьера сопровождалась объединением титулов, большими победами и ростом гонораров. И за два года до очной встречи произошли важные события для обоих, после которых их пути начинают
«Канело» же встретился с пуэрториканцем Мигелем Котто. На кону стояли титулы чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, а также звание линейного чемпиона. Победа осталась за мексиканцем. И в скором времени он должен был встретиться с GGG. С этого момента возрастает активное «стравливание» двух боксеров.
В 2016 году Альварес неожиданно отказывается от поединка с Головкиным, где он должен был защищать пояс WBC. Титул чемпиона мира перешел казахстанскому боксеру. При этом Сауля массово высмеяли в социальных сетях любители бокса, а также ряд боксеров разных лет. Ну, а Головкин стал обладателем уже четырех титулов: WBA, WBC, IBF, IBO.
Последние их бои перед «битвой десятилетия» прошли в этом году. В марте Головкин по результатам 12-раундового противостояния одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом. Это был первый бой в карьере казахстанца, который продлился от начала до конца.
Чуть позже, в мае, Альварес встретился с соотечественником Хулио Сезаром
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