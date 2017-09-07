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— Думаю, бой будет интересным — соперник неплохой, видно, что у него опыт достаточно приличный, — рассказал Власов. — Ему 35 лет, конечно, уже не мальчик, но достаточно крепкий и здоровый мужчина, в расцвете сил. Думаю, для нашего веса возраст неплохой, поединок должен быть интересным!

— Смотрели его бои, знаете, что будете готовить ему в противовес?

— Никогда не отталкиваюсь от стиля соперника, но придерживаюсь своего. Мой стиль достаточно универсальный, к любому сопернику он может подойти. Я просто нарабатываю свои вещи, добавляю что-то новое. Но это идеи моего тренера Виктора Петроченко, я всего лишь выполняю. Конечно же, просматриваем бои соперника, чтобы представлять, что он будет делать. И уже потом выполняю определенные технические элементы, которых у меня в арсенале очень много. Думаю, мой стиль будет неудобным для любого, я буду постепенно разрушать соперника.

— Как прошла подготовка?

— Все классно! Готовился в Самаре, условия прекрасные. Со здоровьем в порядке, никаких травм, работали в полную силу. Думаю, что к бою буду в оптимальной форме. Руслан Файфер помогал в подготовке, мы часть работы провели вместе. Приезжал к нам в Самару Евгений Романов, он боксирует в супертяжелом весе, такой опыт полезен — он хороший спарринг-партнер.

— Вы в Саратове ведь еще не боксировали.

— Там, насколько помню, вообще не было еще профессиональных боев. Поэтому, думаю, зрителям будет интересно прийти. К тому же, надеюсь, приедут меня поддержать болельщики и из моей родной Самары, это не так уж далеко. Это будет зрелищное шоу, всех приглашаю!

— Уже сверстали дальнейшие планы с учетом того, что с участием в Суперсерии не получилось?

— Есть план, мы уже приступили к его выполнению. Мы начали сотрудничать с человеком, который будет помогать мне в продвижении и организовывать хорошие поединки. Этот бой тоже уже организован на его средства. Сейчас наш план — выйти на звание обязательного претендента на титул, скорее всего, это будет версия WBA. Потому что это самый короткий и самый верный путь. Текущий соперник подобран, исходя из этой логики, он стоит достаточно высоко в рейтинге. Думаю, через бой-два выйду уже на звание претендента.

— Подбираетесь к Денису Лебедеву?

— Конечно, он чемпион по этой версии. А там посмотрим, может, что-то изменится.

— В целом подготовка дорого обходится?

— Это вещь индивидуальная — все готовятся по-разному. Я трачу на свою подготовку минимальные средства. Практически никогда не приглашал спарринг-партнеров, это были единичные случаи. У меня другая схема, не как у остальных боксеров. Мы не работаем по стандартной схеме — сбор по физподготовке месяц, потом месяц боксерской работы, включая спарринги и все остальное. Мы же постоянно делаем боксерскую работу — у нас идет так называемый учебно-тренировочный процесс, изучаем какие-то новые элементы, схемы и комбинации. И потом, когда приходит время готовиться к бою, мы увеличиваем темп, увеличиваем количество спаррингов. А так работа в парах идет постоянно, какие-то элементы отрабатываем. С подготовкой начинаются вольные спарринги, но не три раза в неделю в какое-то определенное время, мы делаем столько, сколько нам нужно по собственным ощущениям. Вот и весь секрет.

— А что касается сборов?

— В основном работаем дома, но бывает, что выезжаем. Когда у нас в городе поздняя осень, зима, ранняя весна — не очень благоприятные погодные условия, мы иногда выезжаем куда-нибудь на юг, где комфортнее. А если возможности нет, остаемся. У нас дома отличные условия, комфортный зал — все, что нужно для тренировок.

— Реально ли среднестатистическому боксеру готовиться за свой счет?

— Это очень сложно! Но, к примеру, у меня нет промоутера. И я всегда готовился практически сам.

— Хотелось бы в этом вопросе какой-то поддержки?

— Я уже привык к этому. Но, конечно, мне было бы легче с финансовой поддержкой. Если такого не будет — ничего страшного. Но сейчас мы начали сотрудничать с Андреем Андреевым — договорились, что он будет помогать в плане подготовки к боям.