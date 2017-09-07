Максим Власов: План — стать обязательным претендентом на пояс Дениса Лебедева
Сегодня российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов встретится с канадцем Дентоном Дейли в бою за титул WBA International.
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— Думаю, бой будет интересным — соперник неплохой, видно, что у него опыт достаточно приличный, — рассказал Власов. — Ему 35 лет, конечно, уже не мальчик, но достаточно крепкий и здоровый мужчина, в расцвете сил. Думаю, для нашего веса возраст неплохой, поединок должен быть интересным!
— Смотрели его бои, знаете, что будете готовить ему в противовес?
— Никогда не отталкиваюсь от стиля соперника, но придерживаюсь своего. Мой стиль достаточно универсальный, к любому сопернику он может подойти. Я просто нарабатываю свои вещи, добавляю
— Как прошла подготовка?
— Все классно! Готовился в Самаре, условия прекрасные. Со здоровьем в порядке, никаких травм, работали в полную силу. Думаю, что к бою буду в оптимальной форме. Руслан Файфер помогал в подготовке, мы часть работы провели вместе. Приезжал к нам в Самару Евгений Романов, он боксирует в супертяжелом весе, такой опыт полезен — он хороший
— Вы в Саратове ведь еще не боксировали.
— Там, насколько помню, вообще не было еще профессиональных боев. Поэтому, думаю, зрителям будет интересно прийти. К тому же, надеюсь, приедут меня поддержать болельщики и из моей родной Самары, это не так уж далеко. Это будет зрелищное шоу, всех приглашаю!
— Уже сверстали дальнейшие планы с учетом того, что с участием в Суперсерии не получилось?
— Есть план, мы уже приступили к его выполнению. Мы начали сотрудничать с человеком, который будет помогать мне в продвижении и организовывать хорошие поединки. Этот бой тоже уже организован на его средства. Сейчас наш план — выйти на звание обязательного претендента на титул, скорее всего, это будет версия WBA. Потому что это самый короткий и самый верный путь. Текущий соперник подобран, исходя из этой логики, он стоит достаточно высоко в рейтинге. Думаю, через
— Подбираетесь к Денису Лебедеву?
— Конечно, он чемпион по этой версии. А там посмотрим, может,
— В целом подготовка дорого обходится?
— Это вещь индивидуальная — все готовятся
— А что касается сборов?
— В основном работаем дома, но бывает, что выезжаем. Когда у нас в городе поздняя осень, зима, ранняя весна — не очень благоприятные погодные условия, мы иногда выезжаем
— Реально ли среднестатистическому боксеру готовиться за свой счет?
— Это очень сложно! Но, к примеру, у меня нет промоутера. И я всегда готовился практически сам.
— Хотелось бы в этом вопросе
— Я уже привык к этому. Но, конечно, мне было бы легче с финансовой поддержкой. Если такого не будет — ничего страшного. Но сейчас мы начали сотрудничать с Андреем Андреевым — договорились, что он будет помогать в плане подготовки к боям.
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