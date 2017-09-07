Башкирский боксер Денис Шафиков решил сменить весовую категорию
Неожиданная новость пришла из стана российского профессионального боксера Дениса Шафикова, который выступает под прозвищем «Чингисхан».
Как заявляют промоутеры спортсмена, Шафиков сменит свою весовую категорию и будет выступать теперь в полулегкой — до 59 кг.
«Сейчас ведем переговоры, рассчитываем, что следующий бой в новой весовой категории он проведет в
Напомним, что Шафиков до этого выступал в легком весе (до 61,2 кг) и наработал рекорд 38−3−1. Из 38 побед 21 была добыта нокаутом. Все три поражения башкирского боксера пришлись на чемпионские бои. Последнее из них датируется 1 июлем 2017 года, когда Роберт Истер в очень равной схватке защитил свой титул по версии IBF.
Ранее ходили слухи, что Шафиков вообще может завершить карьеру. Однако как показали последние бои, он находится в прекрасной форме, наверное, в лучшей за всю свою карьеру. Оставаться в легком весе у него особого смысла уже не было — шансов получить в четвертый раз чемпионский бой фактически равны нулю, поэтому решение сменить весовую категорию выглядит самым логичным в сложившейся ситуации, если он хочет продолжать выступать на высоком уровне.
Стоит отметить, что в полулегкой весовой категории (до 59 кг) все действующие чемпионы мира гораздо моложе Шафикова и обладают меньшим опытом. Так, суперчемпиону по версии WBA панамцу Хесреэлю Корралесу 26 лет, чемпиону по версии WBC Мигелю Берчельту — 25. Выделяется в списке бойцов этого веса и является самым интересным из потенциальных соперников 29-летний украинец Василий Ломаченко, который драться в профессионалах начал не так давно (в 2013 году), но уже обладает поясом WBO.
Но самое интересное, что в полулегком весе в настоящий момент вакантен титул IBF. Именно за пояс по этой версии Шафиков безуспешно бился на протяжении всей своей карьеры. Дорога к нему открыта, а вероятность исполнить мечту гораздо выше. Есть только одна сложность — боксеру нужно будет еще больше сгонять вес, что в возрасте 32 лет дело не самое приятное. Однако, как кажется, это не должно стать большой проблемой для такого суперпрофессионала, как Шафиков. В противном случае он бы своего согласия промоутерам не дал.
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