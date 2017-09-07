Башкирский боксер Денис Шафиков решил сменить весовую категорию

Как заявляют промоутеры спортсмена, Шафиков сменит свою весовую категорию и будет выступать теперь в полулегкой — до 59 кг.

«Сейчас ведем переговоры, рассчитываем, что следующий бой в новой весовой категории он проведет в октябре-ноябре. Сейчас он уже тренируется в США», — цитирует промоутера Алексея Васильева «Р-Спорт».

Напомним, что Шафиков до этого выступал в легком весе (до 61,2 кг) и наработал рекорд 38−3−1. Из 38 побед 21 была добыта нокаутом. Все три поражения башкирского боксера пришлись на чемпионские бои. Последнее из них датируется 1 июлем 2017 года, когда Роберт Истер в очень равной схватке защитил свой титул по версии IBF.

Ранее ходили слухи, что Шафиков вообще может завершить карьеру. Однако как показали последние бои, он находится в прекрасной форме, наверное, в лучшей за всю свою карьеру. Оставаться в легком весе у него особого смысла уже не было — шансов получить в четвертый раз чемпионский бой фактически равны нулю, поэтому решение сменить весовую категорию выглядит самым логичным в сложившейся ситуации, если он хочет продолжать выступать на высоком уровне.

Стоит отметить, что в полулегкой весовой категории (до 59 кг) все действующие чемпионы мира гораздо моложе Шафикова и обладают меньшим опытом. Так, суперчемпиону по версии WBA панамцу Хесреэлю Корралесу 26 лет, чемпиону по версии WBC Мигелю Берчельту — 25. Выделяется в списке бойцов этого веса и является самым интересным из потенциальных соперников 29-летний украинец Василий Ломаченко, который драться в профессионалах начал не так давно (в 2013 году), но уже обладает поясом WBO.

Но самое интересное, что в полулегком весе в настоящий момент вакантен титул IBF. Именно за пояс по этой версии Шафиков безуспешно бился на протяжении всей своей карьеры. Дорога к нему открыта, а вероятность исполнить мечту гораздо выше. Есть только одна сложность — боксеру нужно будет еще больше сгонять вес, что в возрасте 32 лет дело не самое приятное. Однако, как кажется, это не должно стать большой проблемой для такого суперпрофессионала, как Шафиков. В противном случае он бы своего согласия промоутерам не дал.