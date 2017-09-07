Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30927254/
7 сентября 2017, 12:49 | Бокс | ТАСС

Британский боксер Дэвид Хэй планирует провести четыре поединка перед завершением карьеры

ТАСС, 7 сентября. Бывший чемпион мира по боксу британский тяжеловес Дэвид Хэй планирует завершить карьеру после проведения еще четырех поединков. Слова спортсмена приводит портал Boxingscene.

Ранее 36-летний боксер сообщил ТАСС, что планирует провести бой с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) соотечественником Энтони Джошуа в 2018 году.

«Я работаю над своим возвращением и рассчитываю провести бой до конца года, — сказал Хэй. — Я планирую провести еще максимум четыре боя до того, как завершу карьеру».

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва. За это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от британца Тони Белью, бой с которым Хэй не смог завершить из-за травмы ноги.

Российским болельщикам британец известен по бою с Николаем Валуевым 7 ноября 2009 года, который завершился победой Хэя по очкам. Всего в активе британского боксера 28 побед (26 — нокаутом) и три поражения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

ФМБА сделает индивидуальную программу для каждого российского спортсмена к ОИ-2018

Агапитов назвал сплетнями информацию об отстранении тяжелоатлетов РФ от чемпионата мира

Колобков: восстановление ПКР зависит от РУСАДА, остается ждать итогового решения в ноябре

Тарпищев: стиль игры Рублева был удобен Надалю в матче US Open