Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30926771/
7 сентября 2017, 11:50 | Бокс | Sports.kz

В чем причина популярности боя Головкин — Альварес

Сайт известного британского таблоида Daily Mail в своем материале, посвященном бою Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, раскрыл секрет популярности данного противостояния среди любителей бокса, пишет Sports.kz.

«Почему этот поединок так популярен? В отличие от последнего большого боксерского события на T-Mobile Arena, в этом бою встретятся два топовых боксера на пике карьеры.

Несмотря на то, что Альварес значительно моложе своего соперника, он имеет достаточно богатый опыт — 51 поединок против 37 Головкина. Хотя ему еще и предстоит заявить о себе в полноценном среднем весе, свое единственное поражение боксер из Гвадалахары потерпел в 2013 году от Флойда Мэйвезера.

Также невероятную популярность этому бою придает тот факт, что он пройдет на День независимости Мексики, что должно помочь спросу на платные трансляции (pay-per-view).

Добавьте в этот микс то, что фанаты бокса более двух лет ждали, пока «Канело» примет вызов GGG, и вы начнете понимать, почему это захватывает воображение, — написано в статье.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
06 сентября

Чавес-младший сделал прогноз на бой Головкин - Альварес

Кайрат Боранбаев: «Я точно не участвовал в назначении Бородюка главным тренером сборной»

Головкин и Альварес ответили на вопрос, завершится ли их бой нокаутом