«Почему этот поединок так популярен? В отличие от последнего большого боксерского события на T-Mobile Arena, в этом бою встретятся два топовых боксера на пике карьеры.

Несмотря на то, что Альварес значительно моложе своего соперника, он имеет достаточно богатый опыт — 51 поединок против 37 Головкина. Хотя ему еще и предстоит заявить о себе в полноценном среднем весе, свое единственное поражение боксер из Гвадалахары потерпел в 2013 году от Флойда Мэйвезера.

Также невероятную популярность этому бою придает тот факт, что он пройдет на День независимости Мексики, что должно помочь спросу на платные трансляции (pay-per-view).

Добавьте в этот микс то, что фанаты бокса более двух лет ждали, пока «Канело» примет вызов GGG, и вы начнете понимать, почему это захватывает воображение, — написано в статье.