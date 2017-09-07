Участник Олимпиады застрелен во время погони в Мексике

Отмечается, что спортсмен был за рулем, когда по его машине совершили несколько выстрелов. В результате его автомобиль столкнулся с другой машиной. Боксера доставили в больницу, но выжить ему не удалось.

Последний раз Кастанеда выходил на ринг 7 июля 2012 года. Тогда решением судей он победил соотечественника Андреса Гарсию. После этого боксер несколько раз был за решеткой по обвинениям в краже. Всего на профессиональном ринге он провел 17 боев, из которых в 15 победил (8 — нокаутом), а в двух потерпел поражение.

Напомним, что Кастанеда, выступавший в весовой категории до 48 кг, на Олимпиаде 2004 года в Афинах проиграл в 1/8 финала россиянину Сергею Казакову.